ПСЖ с Сафоновым в воротах проиграл «Лиону» в матче чемпионата Франции

Гости забили два быстрых гола: на 7-й минуте отличился Эндрик, на 18-й — Афонсу Морейра. Первый тайм мог сложиться для ПСЖ иначе, но на 33-й минуте Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти. Столичный клуб ответил только в компенсированное к матчу время — Хвича Кварацхелия размочил счёт, но спасти игру парижане не смогли.