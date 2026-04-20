Россияне смогут увидеть астероид Апофис 13 апреля 2029 года

Открытый в 2004 году 350-метровый астероид Апофис 13 апреля 2029 года пройдет в 32 тыс. км от Земли. Это будет рекордно близким расстоянием для объекта подобного размера. Для его наблюдения запланированы миссии NASA OSIRIS-APEX и ESA RAMSES.