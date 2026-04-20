Россияне смогут увидеть астероид Апофис 13 апреля 2029 года

Астроном Язев: Астероид Апофис во время сближения с Землей пройдёт над Россией.

Источник: Комсомольская правда

13 апреля 2029 года астероид Апофис пройдет над территорией России. Это произойдет в момент максимального сближения с Землей. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

«Видно его будет прежде всего в азиатской части страны — вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой», — сказал он для ТАСС.

Небесное тело можно будет увидеть без специальной оптики. Однако профессор посоветовал все же использовать бинокль.

Открытый в 2004 году 350-метровый астероид Апофис 13 апреля 2029 года пройдет в 32 тыс. км от Земли. Это будет рекордно близким расстоянием для объекта подобного размера. Для его наблюдения запланированы миссии NASA OSIRIS-APEX и ESA RAMSES.

По данным CBS, в 2029 году мимо Земли пролетит огромный астероид «Бог хаоса».