Спасение горбатого кита в Балтийском море: операция снова под угрозой

Операция по спасению горбатого кита, застрявшего на мелководье в Балтийском море, вновь отложена. Высокий уровень воды помешал началу работ, сообщает телерадиокомпания NDR. Министр окружающей среды Мекленбурга-Территории Передней Померании Тилль Бакхаус ранее дал разрешение на проведение спасательной операции.
Спасательные работы должны были стартовать 16 апреля, однако, как пояснил предприниматель Вальтер Гунц, высокий уровень воды создает препятствия для установки понтонов и безопасного сопровождения кита. «Операция временно отменена из-за высокого уровня воды», — отмечается в официальном сообщении.
Гунц добавил, что задержки в проведении операции также связаны с бюрократическими проблемами в Германии. «Эти задержки отбросили нас на полтора-два дня назад… Теперь нам нужно чудо», — сказал он.
В то же время состояние кита остается стабильно тяжелым. За ним наблюдают пять ветеринаров, которые контролируют его дыхание и пульс. Для предотвращения пересыхания кожи животного, специалисты обработали его спину специальной цинковой мазью.
Ранее газета Bild сообщила о планах подложить под кита воздушные подушки и осторожно приподнять его. Для этого необходимо вымыть ил из-под него, а затем разместить его на брезенте между двумя понтонами для транспортировки в Северное море или Атлантический океан.
Кит находится в мелководной бухте у немецкого острова Пёль с 31 марта. Его состояние продолжает ухудшаться, и местные власти завершили подготовку к возможному извлечению туши. Кит был обнаружен 23 марта на песчаной отмели, и с тех пор спасатели безуспешно пытаются вернуть его в открытое море.
Спасательная операция по извлечению кита стала важной темой для местных властей и зоозащитников, так как животное страдает от глубоких порезов, предположительно, полученных от корабельного винта и рыболовной сети. Фрагменты сети были найдены в пасти кита, что усугубляет его состояние.