Наццентр исторической памяти поможет бизнесу сохранить память о Первой мировой войне в Калининградской области

GS Group заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились популяризировать исторические знания, противодействовать попыткам фальсификации истории и восстанавливать память о событиях и героях Первой мировой войны.
Сотрудничество предусматривает благоустройство и цифровую паспортизацию воинских захоронений и памятных мест, а также поддержку волонтёрских и молодёжных инициатив в сфере сохранения исторического наследия.
Калининградская область — единственная российская территория, где проходили широкомасштабные боевые действия Первой мировой войны уровня сражения или битвы. Здесь расположено наибольшее количество боевых захоронений 1914−1918 годов в России. Официально памятниками истории и культуры признаны шесть братских могил воинов Российской императорской армии и 27 — интернациональных (с захоронениями военнослужащих других государств).