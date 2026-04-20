Наццентр исторической памяти поможет бизнесу сохранить память о Первой мировой войне в Калининградской области

На Балтийском культурном форуме в Светлогорске Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ и.

Источник: Kaliningradnews

GS Group заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились популяризировать исторические знания, противодействовать попыткам фальсификации истории и восстанавливать память о событиях и героях Первой мировой войны.

Сотрудничество предусматривает благоустройство и цифровую паспортизацию воинских захоронений и памятных мест, а также поддержку волонтёрских и молодёжных инициатив в сфере сохранения исторического наследия.

Калининградская область — единственная российская территория, где проходили широкомасштабные боевые действия Первой мировой войны уровня сражения или битвы. Здесь расположено наибольшее количество боевых захоронений 1914−1918 годов в России. Официально памятниками истории и культуры признаны шесть братских могил воинов Российской императорской армии и 27 — интернациональных (с захоронениями военнослужащих других государств).