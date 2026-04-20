В Гурьевском районе школьные столовые переходят на «Классную карту»

школьных столовых Гурьевского района. Участники обсудили переход на безналичную оплату питания и обменялись практическим опытом.
Во встрече приняли участие заместитель председателя комитета по образованию администрации Гурьевского района Наталья Ивкова, представитель министерства образования Калининградской области Галина Черепова, заместитель руководителя Ассоциации организаторов социального питания Динара Кененсаринова, директор школы № 58 Александр Ерохин, руководители «Школы будущего» и гимназии имени Катериничева, а также рабочая группа Сбера.
Проект реализуется в рамках региональной программы «Карта жителя Калининградской области». Его задача — сделать систему школьного питания современной, прозрачной и удобной для всех участников процесса.
«Классная карта» помогает решить распространённую проблему: по статистике около 90% детей тратят карманные деньги на чипсы и сладости или вовсе пропускают полноценное питание. Теперь родители могут пополнять счёт дистанционно через мобильное приложение, а потратить средства можно только на горячее питание в школьной столовой. Все операции отображаются в личном кабинете.
Для школ система обеспечивает полный и прозрачный учёт питания каждого ученика, что упрощает контроль и заметно снижает административную нагрузку.
На совещании особое внимание уделили интеграции карты в повседневные школьные процессы, организации безналичных расчётов и обмену опытом тех учреждений, которые уже начали работать с системой.