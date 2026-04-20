Калининградская область вошла в топ-10 регионов России по охране труда

процветанию работников и сильной организации". Замминистра социальной политики Виолетта Лёвина сообщила, что по итогам прошлого года Калининградская область заняла седьмое место в рейтинге регионов по осуществлению государственного управления охраной труда. Рейтинг составило министерство труда и социальной защиты России.
«Это высокий результат, который подтверждает правильность выбранного курса на профилактику и предупреждение производственного травматизма, диалог с работодателями и применение комплексного подхода к безопасности труда, включая поддержание благоприятной психосоциальной среды. Сегодня это необходимое условие устойчивого развития любой организации», — отметила Лёвина.
В регионе реализуют корпоративную программу «Здоровье на рабочем месте», направленную на медицинскую профилактику и создание здоровой психологической атмосферы в коллективах. Участвовать бесплатно может любое предприятие — для этого нужно связаться с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики.
В 2025 году больше 39 тысяч специалистов прошли обучение по охране труда — на 27% больше, чем годом ранее. Минсоцполитики на системной основе проводит вебинары, выездные мероприятия, разрабатывает памятки и методические рекомендации.
На пленарной сессии обсудили контрольно-надзорную деятельность в сфере охраны труда, реализацию предупредительных мер для снижения профзаболеваний и несчастных случаев на производстве, а также роль профсоюзов. В практической части прошёл мастер-класс «Обучение по охране труда как основа формирования благоприятной психологической среды».
Благодарственные письма министерства получили четыре предприятия: «Лукойл-Комплексный нефтяной терминал», «Агроскандия», торговый дом «Лазурит», «Электросварка». Также наградили «Техноавиа-Калининград», Межотраслевой центр охраны труда КГТУ и учебный центр «Служба охраны труда». В рамках мероприятия организовали выставку современных средств индивидуальной защиты и приборов контроля рабочей среды.