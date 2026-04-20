УФСИН и Калининградская таможня договорились о сотрудничестве: таможенникам сделают мебель

начальником Калининградской областной таможни Денисом Партоменко. Главные темы — координация совместной работы и закупочной политики ведомств на 2026 год.
Пестов представил каталог продукции учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Все товары соответствуют государственным техрегламентам и отраслевым стандартам: офисная и специальная мебель, швейные изделия, малые архитектурные формы, а также хозяйственные и специализированные товары.
По итогам встречи достигнуты договорённости о дальнейшем взаимодействии. В частности, прорабатывается возможность изготовления мебели для оснащения подразделений таможни.
В ведомствах отметили, что такие инициативы поддержат отечественного производителя в лице учреждений УФСИН, обеспечат таможенников качественной продукцией, а расширение ассортимента и активизация совместных проектов повысят эффективность работы и укрепят экономический правопорядок в регионе.