Калининградские аграрии собрали рекордный урожай зерна за десять лет

тонн зерновых и зернобобовых культур — это лучший показатель за последние десять лет. Из них пшеницы (озимой и яровой) намолотили 572,3 тыс. тонн.
Урожайность зерновых достигла 63,7 центнера с гектара — максимальное значение за всю историю Калининградской области. В сельхозорганизациях этот показатель был ещё выше — 65,5 ц/га. Для сравнения: в 1970 году урожайность составляла 17 ц/га, в 1980-м — 14 ц/га, в 1990-м — 27 ц/га. Таким образом, за 55 лет продуктивность полей выросла в 3,9 раза.
Посевные площади зерновых и зернобобовых в 2025 году оставались на уровне максимальных значений 70−90-х годов XX века. Пик площадей в современной истории региона пришёлся на 2021 год — 149,2 тыс. га. Самые большие площади яровой пшеницы зафиксировали в 2018 году (38,9 тыс. га), озимой — в 2022 году (84,9 тыс. га).
В целом площадь сева в 2025 году незначительно превысила показатель предыдущего года, продолжив тренд на расширение зернового клина.