Годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,08% — выше, чем в среднем по России

0,69% по сравнению с февралём. Годовая инфляция ускорилась и составила 7,08%. Это выше, чем в целом по стране (5,86%), сообщает Банк России.
Больше всего в марте подорожали услуги. За месяц цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли умеренно. Однако за 12 месяцев продукты и услуги подорожали сильнее, чем потребительская корзина в целом, а непродовольственные товары — заметно меньше.
С исключением сезонности цены в марте выросли больше, чем в феврале, в основном из-за роста издержек организаций и пересмотра тарифов на отдельные виды услуг.
По России в целом годовая инфляция в марте продолжила замедляться и составила 5,86%. Цены, наименее подверженные колебаниям, росли устойчивыми темпами — 4−5% с исключением сезонности в пересчёте на год. Значительно уменьшилось влияние на цены январского повышения НДС. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до 4%.