Нетаньяху: война с Ираном не окончена, возможны новые события

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооружённый конфликт с Ираном ещё не окончен, по его словам, «возможны новые события».

Источник: Аргументы и факты

Он уточнил, что «возможны новые события».

«Мы живём во времена больших испытаний и огромных последствий. Вместе с Соединёнными Штатами мы ведём борьбу против… Ирана… Мы достигли огромных успехов. Но это ещё не конец, и в любой момент могут произойти новые события», — сказал Нетаньяху.

Он встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который прибыл в Израиль с официальным визитом. Заявление прозвучало в ходе встречи.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с февраля этого года. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за условий Соединённых Штатов.