Нетаньяху: война с Ираном не окончена, возможны новые события

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооружённый конфликт с Ираном ещё не окончен.
Он уточнил, что «возможны новые события».
«Мы живём во времена больших испытаний и огромных последствий. Вместе с Соединёнными Штатами мы ведём борьбу против… Ирана… Мы достигли огромных успехов. Но это ещё не конец, и в любой момент могут произойти новые события», — сказал Нетаньяху.
Он встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который прибыл в Израиль с официальным визитом. Заявление прозвучало в ходе встречи.
В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице.
Ранее сообщалось, что Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за условий Соединённых Штатов.