20 апреля в календаре: национальный день донора крови и день китайского языка

Если на Акулину дождь — яровые плохие, калина хорошая. Если на небе много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов. Дождь пошел — будет богатый урожай малины. На Акулину дождь — хороша будет калина. Утром перед громом прошел дождь — к ясной погоде, гром был без дождя — к ненастью вечером. На осине обилие сережек — к хорошему урожаю гороха. На Акулину крепкий мороз и солнце — к урожаю хлебов и гречихи. В этот день нельзя было из окна выглядывать — беду накличешь. На Акулину береза зеленеет.