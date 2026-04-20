20 апреля в календаре: национальный день донора крови и день китайского языка

Какой сегодня праздник.
День поисков смысла жизни Национальный день донора крови День охоты на королевского кракозябра День вилкокрута и ложкочерпия День мобилизационных подразделений МВД РФ Международный день климатической фантастики Праздник иконы Божией Матери Византийской День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского День памяти преподобного Даниила Переяславского День памяти святых мучеников Руфина и Акилины.
Именины.
Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.
Акулинин день.
В этот день православные чтят память мучеников Руфина и Акилины, которые обратили в христианство 200 римских воинов. При императоре Максимине двух святых казнили.
По народному поверью, на Акулину (Акилину) просыпаются русалки. Женщины старались принести на берег платья или холсты, чтобы речные красавицы смогли одеться и не замерзнуть. За это русалки платили добром и не трогали своих благодетельниц. А чтобы обезопасить себя, идя по воду, брали с собой пучок полыни — отпугнуть водяных дев. В противном случае они могли защекотать человека до смерти.
На Акулину примечали погоду. Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину — хорошая калина». Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.
События.
1656 год — в России введены в оборот медные деньги взамен серебряных.
1841 год — опубликован первый в истории литературы детективный рассказ — «Убийство на улице Морг» (16+) Эдгара По.
1843 год — вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири.
1901 год — состоялось торжественное открытие Большого зала Московской консерватории.
1902 год — впервые получен чистый радий.
1920 год — открылись VII летние Олимпийские игры в Антверпене (Бельгия).
1920 год — хоккей на льду — мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр.
1922 год — образована Юго-Осетинская автономная область в составе Грузии.
1940 год — в США создан первый в мире электронный микроскоп.
1942 год— состоялся первый полёт серийного фронтового истребителя Ла-5.
1949 год — открылся I Всемирный конгресс сторонников мира.
1958 год — был основан футбольный клуб «Рубин».
1959 год — началась эксплуатация пассажирского самолёта Ил-18.
1972 год — прилуняется пилотируемый космический корабль «Аполлон-16».
1978 год — южнокорейский Боинг 707, вторгшийся в воздушное пространство СССР, повреждён советским перехватчиком и совершил вынужденную посадку в районе города Кемь.
1983 год — запущен пилотируемый космический корабль «Союз Т-8».
1988 год — В Москве заложен первый в СССР бейсбольный стадион.
1990 год — Чехословакия переименована в Чешскую и Словацкую Федеративную Республику.
1994 год — немцы опередили французов и возглавили список наций, потребляющих наибольшее количество алкоголя на душу населения.
1994 год — вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ.
1995 год — останки Пьера и Марии Кюри перенесены в Пантеон в Париже.
1998 год — фирма Intel анонсировала процессор Pentuim II Xeon.
2001 год — Китай официально исключил гомосексуальность из перечня психических заболеваний.
2010 год — взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США, переросший в техногенную катастрофу.
В этот день родились.
Пьетро Аретино (1492 — 1556 г.), итальянский писатель эпохи Возрождения.
Наполеон III (1808 — 1873 г.), президент и последний император Франции (1852−1870).
Жан-Франсуа Рафаэлли (1850 — 1924 г.), французский живописец, гравер, иллюстратор.
Адольф Гитлер (1889 — 1945 г.), немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии.
Мишель Лейрис (1901 — 1990 г.), французский писатель и этнолог.
Павел Луспекаев (1927 — 1970 г.), советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
Эди Седжвик (1943 — 1971 г.), американская актриса, фотомодель.
Александр Лебедь (1950 — 2002 г.), российский политический и военный деятель.
Вячеслав Фетисов (1958 г.), советский хоккеист, олимпийский чемпион, российский государственный деятель.
Елена Вяльбе (1968 г.), советская и российская лыжница, трехкратная Олимпийская чемпионка, тренер.
Татьяна Геворкян (1974 г.), российская телеведущая, журналистка и киноактриса.
Баста (1980 г.), российский музыкант, рэп-исполнитель, актёр, продюсер.
Народные приметы.
Если на Акулину дождь — яровые плохие, калина хорошая. Если на небе много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов. Дождь пошел — будет богатый урожай малины. На Акулину дождь — хороша будет калина. Утром перед громом прошел дождь — к ясной погоде, гром был без дождя — к ненастью вечером. На осине обилие сережек — к хорошему урожаю гороха. На Акулину крепкий мороз и солнце — к урожаю хлебов и гречихи. В этот день нельзя было из окна выглядывать — беду накличешь. На Акулину береза зеленеет.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.