В Калининградской области стартовал первый молодёжный эко-медиафорум «ЭКОВЕКТОР»

В Калининградской области на базе молодёжного центра в посёлке Донское стартовал первый региональный экологический медиафорум для молодёжи «ЭКОВЕКТОР». Проект организовало министерство природных ресурсов и экологии региона при поддержке Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» и ГАУ КО «Центр молодёжи».
Форум собрал больше 100 активных школьников и студентов. В течение трёх дней они будут работать над созданием профессионального контента, направленного на популяризацию ответственного отношения к окружающей среде.
Министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова на открытии представила ключевые векторы работы ведомства: охрана лесов и водных ресурсов, недропользование и обращение с отходами. Она подчеркнула, что форум синхронизирован с национальными целями президента по формированию экологической культуры и вовлечению граждан в практическую защиту окружающей среды.
«Экологическое благополучие — тема, которая касается каждого. Наш регион обладает уникальным природным потенциалом, но не менее важно уметь грамотно и современно рассказывать о том, что делается для их защиты. Сегодня граждане — главные союзники государства в экологии. Отрадно, что форум вызвал такой живой отклик у ребят. Уверена, что медиапродукты, которые они создадут, станут реальным инструментом для сохранения и улучшения нашего природного богатства», — отметила Астахова.
Образовательная программа построена как трёхдневный интенсив с ведущими профильными экспертами региона. Работа идёт по пяти трекам: управление отходами и экономика замкнутого цикла, сохранение водных ресурсов, лесное богатство региона, особо охраняемые природные территории, устойчивый экологический туризм.
Помимо лекций, участников ждут выезды на природные и промышленные объекты — чтобы увидеть процессы изнутри и собрать фактуру для своих проектов.
Итогом станет защита медиапродуктов: роликов, лонгридов, спецпроектов, созданных командами «с нуля». Профессиональное жюри из руководителей ведущих СМИ региона оценит работы. Лучшие из них будут опубликованы на информационных площадках области.