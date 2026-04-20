Звездопад Лириды можно будет увидеть уже в ночь на 21 апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ночь на 21 апреля станет первой из трех ночей, в которые будет наблюдаться весенний звездопад Лириды. Пиковой мощности этот метеорный поток достигнет с 22 на 23 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«Лириды — метеорный поток средней силы, обычно он наблюдается в течение трех ночей вблизи пика, то есть ночами на 21, 22, 23 и 24 апреля. Около полуночи радиант Лирид располагается невысоко над восточным горизонтом и поднимается выше над южным горизонтом лишь к утру, к 5−6 часам», — сообщили ТАСС в планетарии.
Поток Лириды, действующий 15−30 апреля, образован кометой C/1861 G1 Тэтчер. Каждый год Земля проходит через оставленный объектом шлейф пыли. Частицы кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100−120 км со скоростью около 49 км/с и сгорают, образуя вспышки-метеоры. Область вылета «падающих звезд» находится на границе созвездий Лиры и Геркулеса. В ночь на 23 апреля, когда поток достигнет пиковой мощности, ожидается до 18 метеоров в час.