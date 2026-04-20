Tasnim: Иран заявил об ударе беспилотниками по военным кораблям США

Тегеран сообщил об ударе по американским кораблям в ответ на задержание иранского судна.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные утверждают, что нанесли удары дронами по кораблям США в ответ на задержание иранского судна. Об этом информирует агентство Tasnim.

Источник в центральном штабе «Хатам аль-Анбия» заявил, что захваченное судно держало курс на Османский пролив, следовав из Китая. Уточняется, что американцы тогда открыли огонь по судну и вывели из строя его навигационную систему. Тогда Иран в ответ принял решение атаковать корабли США с помощью беспилотников.

Как ранее писала газета The Wall Street Journal, США вели подготовку к задержанию связанных с Ираном нефтяных танкеров и коммерческих судов в международных водах.

В свою очередь представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил срыв перемирия из-за блокады США Ормузского пролива.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше