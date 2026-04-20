Эмираты выдвинули США условие на случай продолжения конфликта на Ближнем Востоке

«Объединенные Арабские Эмираты начали переговоры с США о получении финансовой поддержки», — говорится в материале.
В частности, на прошлой неделе в Вашингтоне глава ЦБ ОАЭ обсуждал с главой Минфина США Скоттом Бессентом создание линии валютных свопов. Эмираты заявили, что худших экономических последствий конфликта пока удалось избежать, но финансовая помощь все еще может понадобиться.
Ранее иранская армия с помощью беспилотников ударила по военным базам США в ОАЭ и Кувейте. Кроме этого, по зданию телекоммуникационной компании в ОАЭ был нанесен ракетный удар, тогда пострадали двое человек.