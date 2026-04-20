Эмираты выдвинули США условие на случай продолжения конфликта на Ближнем Востоке

ОАЭ хотят получить от США финансовую помощь на фоне ближневосточного конфликта.

Источник: Комсомольская правда

ОАЭ на переговорах с США запросили финансовую помощь на случай усугубления кризиса в стране из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

«Объединенные Арабские Эмираты начали переговоры с США о получении финансовой поддержки», — говорится в материале.

В частности, на прошлой неделе в Вашингтоне глава ЦБ ОАЭ обсуждал с главой Минфина США Скоттом Бессентом создание линии валютных свопов. Эмираты заявили, что худших экономических последствий конфликта пока удалось избежать, но финансовая помощь все еще может понадобиться.

Ранее иранская армия с помощью беспилотников ударила по военным базам США в ОАЭ и Кувейте. Кроме этого, по зданию телекоммуникационной компании в ОАЭ был нанесен ракетный удар, тогда пострадали двое человек.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше