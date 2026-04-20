Павел Дуров назвал четыре вещи, которым его научили компьютерные игры

Бизнесмен Павел Дуров перечислил полтора десятка компьютерных игр, в которые он ранее играл, и назвал положительные качества, которые, по его мнению, воспитывают у игроков классические стратегии.
«Я играл в каждую классическую стратегию 90-х — WC2, C&C, Transport Tycoon, Capitalism, AoE, Civ, HoMM, SimCity, X-Com, MoO, TA, Myth, Majesty, Caesar, KKnD — даже выигрывал деньги в местных турнирах по StarCraft. Эти игры научили меня планированию, таймингу, распределению ресурсов и управлению рисками», — написал основатель мессенджера Telegram в социальной сети Х.
Таким образом Дуров поддержал дискуссию о взаимосвязи между видеоиграми и предпринимательством, которую начал сооснователь криптобиржи Брайан Армстронг.
Армстронг ранее также высказался о пользе компьютерных игр жанра стратегии для формирования необходимых предпринимателю качеств, в частности, оптимизации бизнес-процессов.
