На Чукотке жителей призвали не покидать населенные пункты из-за сильного ветра

«20 апреля прогнозируется северо-западный ветер силой от 3 до 8 м/с и порывами до 10−15 м/с. На побережье Берингова пролива порывы будут достигать 20 м/с, а на побережье Берингова моря — 25 м/с. Рекомендуется не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить и не выезжать за пределы населенных пунктов», — сообщили в ведомстве.