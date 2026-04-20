Остров в Лапландии выгорел дотла из-за бездействия спасателей

27 ноября стало известно, что пожар в жилом комплексе в районе Тай По на новых территориях Гонконга стал самым смертоносным за всю историю города. В результате возгорания погибли не менее 44 человек, около 100 получили травмы, из них 45 в тяжелом состоянии, а 279 числятся пропавшими без вести.