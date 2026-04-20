Остров в Лапландии выгорел дотла из-за бездействия спасателей

В финской Лапландии необитаемый остров Ликасаари полностью выгорел при бездействии пожарных, прибывших к его берегам. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщила газета Italehti со ссылкой на спасателей.
Возгорание произошло на острове вблизи деревни Карунки, где действует режим повышенной пожароопасности. Пожарные не стали активно тушить огонь, а позволили острову полностью сгореть под наблюдением. Они следили лишь за тем, чтобы пламя не перекинулось на материк или соседние острова.
— На данном этапе активное тушение пожара не ведется, острову позволяют полностью сгореть, — говорится в статье.
Остров был покрыт травой, пожар вызвал сильное задымление в округе. К утру воскресенья Ликасаари почти полностью сгорел.
27 ноября стало известно, что пожар в жилом комплексе в районе Тай По на новых территориях Гонконга стал самым смертоносным за всю историю города. В результате возгорания погибли не менее 44 человек, около 100 получили травмы, из них 45 в тяжелом состоянии, а 279 числятся пропавшими без вести.