Гороскоп на 20 апреля: день принесёт Весам сильные переживания

Гороскоп по знакам зодиака на 20 апреля:
♈Овен: Не торопитесь. Сегодня особенно важно избегать спешки там, где речь идет о вещах, важных не только для вас. Нужно время, чтобы разобраться в ситуации и прислушаться к подсказкам интуиции. Окружающие дают Овнам много советов, но не всегда полезных; взгляды со стороны сейчас больше сбивают с толку, чем помогают. Вы проявляете настойчивость там, где это необходимо, но всегда чувствуете, когда полезнее будет отступить, на время отложить воплощение задуманного в жизнь. Окружающим не всегда понятны мотивы ваших поступков, но вряд ли кто-то станет навязывать вам свою точку зрения.
♉Телец: Прислушивайтесь к себе в первой половине дня. Это время, когда интуиция очень остра, а ее подсказки своевременны, полезны и точны. Сегодня Тельцам можно начинать новые дела, если они требуют в большей степени изобретательности и находчивости, а не аккуратности и внимания к мелким деталям. Вторая половина дня требует от вас, с одной стороны, настойчивости в делах, а с другой — деликатности в общении с окружающими. Стоит отложить обсуждение вопросов, из-за которых прежде возникали разногласия и отдать предпочтение приятным разговорам.
♊Близнецы: Начало дня отлично подходит Близнецам для решения многих важных вопросов. Именно в это время могут появиться хорошие идеи, и вскоре вы начнете воплощать их в жизнь. Сегодня вероятны необычные предложения о сотрудничестве. Не исключено, что найдется применение тем вашим талантам, которыми вы особенно гордитесь. Во второй половине дня вероятны мелкие недоразумения, какие-то неприятные происшествия. Серьезных проблем не возникнет, но настроение все же может на время испортиться. Старайтесь не сердиться на тех, кто ни в чем не виноват, и не расстраиваться из-за мелочей.
♋Рак: День обещает Ракам необычные встречи и интересные знакомства. Он хорошо подходит для того, чтобы повидаться с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Произвести благоприятное впечатление сегодня будет не трудно. Могут появиться новые планы, касающиеся работы, учебы или творчества. Вы правильно оцениваете свои силы и возможности, не рассчитываете на немедленные победы и не ждете от окружающих слишком многого. Вероятно восстановление старых деловых связей. Не исключено, что давние деловые партнеры предложат что-то интересное.
♌Лев: Львам лучше ничего не откладывать на потом. Первая половина дня благоприятна, интуиция часто подсказывает вам, как лучше поступить, что стоит сказать или сделать, чтобы добиться успеха. В это время возможны и удачные совпадения, которые вы сможете использовать в своих интересах. Вторая половина дня будет сложнее. Вероятны задержки в делах, что-то может пойти не по плану. Будьте готовы импровизировать, искать необычные решения, а также ответы на вопросы, которые поставили других в тупик. Сегодня возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
♍Дева: Не торопитесь. Это неплохой день, но поспешные решения, необдуманные слова и поступки могут все испортить. Не исключено, что Девам сегодня пригодится совет старого знакомого, близкого человека, который хорошо понимает вас. С теми, кого видите впервые, будьте осторожнее: такие люди могут вводить вас в заблуждение, злоупотреблять вашей добротой. День подходит для того, чтобы учиться чему-то, собирать и анализировать информацию. Во второй его половине интуиция может дать какие-то полезные подсказки. Не исключено, что появятся отличные идеи, касающиеся будущего.
♎Весы: День приносит Весам сильные переживания. Не всегда для них есть серьезные причины, порой вы просто слишком остро реагируете на пустяки, нервничаете из-за того, чего в другое время просто не заметили бы. К счастью, рядом есть люди, которые могут вас поддержать, успокоить и даже вдохновить. Во второй половине дня будет больше забот, чем вы ожидали. Не исключено, что сегодня вам придется исправлять чужие ошибки или заниматься тем, что обычно делал кто-то другой. Но вы отлично справитесь и, скорее всего, даже не почувствуете особенной усталости: энергии у вас достаточно.
♏Скорпион: Настроение переменчиво, вы чаще обычного теряете равновесие из-за пустяков. Некоторые Скорпионы сегодня особенно нуждаются в поддержке, но не всегда понимают, к кому можно обратиться за ней. Старые знакомые готовы помочь; вам же придется объяснить им, что именно нужно делать. Могут раздражать многочисленные мелкие дела, требующие внимания. Часто именно они мешают вам сосредоточиться на чем-то более важном и серьезном. Вторая половина дня подходит для встреч в неформальной обстановке, общения с близкими людьми.
♐Стрелец: Отличный плодотворный день, щедрый на новые возможности и открывающий захватывающие перспективы. Вы не боитесь экспериментировать, охотно пробуете новое, идете на риск, если этого требует ситуация. Окружающим нравится ваш настрой, многие предлагают помощь и поддержку. Найдутся и те, кто захочет познакомиться с вами поближе. У Стрельцов сегодня вероятны приятные события в семье, а также перемены к лучшему в отношениях с людьми, которые вам особенно дороги. Сейчас вы хорошо понимаете близких, проявляете снисходительность к их слабостям и находите способ избежать разногласий.
♑Козерог: Вы сможете сегодня добиться успехов, если будете действовать самостоятельно, ни от кого не станете ждать ни подсказок, ни поддержки. Окружающие не всегда понимают вас правильно, иногда найти общий язык с ними не легко. Но серьезных конфликтов все же удается избежать, и во многом именно потому, что вы стараетесь сгладить острые углы. Козерогам не всегда легко сосредоточиться, порой очень силен соблазн отложить все дела на потом. Но день категорически не подходит для того, чтобы лениться и праздно проводить время. Вы чувствуете себя гораздо лучше, когда занимаетесь чем-то полезным.
♒Водолей: День довольно напряженный. Сегодня чаще обычного складываются неоднозначные ситуации, происходят события, заставляющие нервничать. Не исключены какие-то неприятные встречи, разговоры, которых вы предпочли бы избежать. Окружающие чаще обычного напоминают вам об ошибках, совершенных раньше, и приятного в этом мало. Водолеям стоит быть внимательнее к мелочам: детали, которые сейчас кажутся незначительными, позже могут сыграть важную роль. Во второй половине дня вероятны хорошие новости. Могут напомнить о себе старые знакомые, о которых вы давно ничего не слышали.
♓Рыбы: Будьте сегодня настойчивы и сохраняйте спокойствие; именно это даст вам шанс добиться большого успеха, справиться с делами, которые оказались не по силам другим. Звезды сейчас на вашей стороне, но это не значит, что все проблемы решатся сами собой. Потрудиться Рыбам все же придется, однако и результат не разочарует. Обращайте внимание на подсказки интуиции. Особенно это важно там, где дело касается личных отношений. Тут не стоит полагаться на советы, даже если их дают люди, опыту которых вы склонны доверять.
