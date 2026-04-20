В Русском доме Люксембурга прошла встреча с космонавтом Борисенко

ЛЮКСЕМБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Российский космонавт, Герой России Андрей Борисенко принял участие в программе «Космос и мы», организованной Русским домом Люксембурга, приуроченной к 65-летию первого полета человека в космос, передает корреспондент ТАСС.
Андрей Борисенко рассказал люксембуржцам и проживающим в великом герцогстве российским соотечественникам о своих двух полетах на МКС, ответил на вопросы и дал свои комментарии к фильму об освоении космоса. Небольшой зал Русского дома, рассчитанный на 100 человек, едва смог вместить всех желающих — пришлось выставить ряды дополнительных стульев.
«Космос — это пространство открытий, в котором по-прежнему остается очень много неизведанного, но это также уникальная международная территория мира, где люди разных стран работают вместе ради будущего человечества. На орбите особенно остро понимаешь, насколько хрупок и прекрасен наш мир, — отметил российский космонавт. — Никогда не бойтесь мечтать и идти к своим целям. Именно мечта часто становится первым шагом к большим свершениям».
Как сообщила ТАСС директор Русского дома Марина Бочарова, Борисенко также посетил две работающие в Люксембурге русские школы и провел встречи с их учениками.
«В Люксембурге завершилась поездка российского летчика-космонавта Андрея Борисенко, в ходе которой он также провел встречи с детьми и взрослыми в Русских домах Парижа и Брюсселя», — отметила она.
В рамках мероприятий ко Дню космонавтики в Люксембурге в Русском доме сейчас проходят выставки Роскосмоса «От Гагарина до тебя» и «Первые в космосе». Состоялась также церемония возложения цветов к бюсту Юрия Гагарина в городке Мондорф-ле-Бен.