В Русском доме Люксембурга прошла встреча с космонавтом Борисенко

«Космос — это пространство открытий, в котором по-прежнему остается очень много неизведанного, но это также уникальная международная территория мира, где люди разных стран работают вместе ради будущего человечества. На орбите особенно остро понимаешь, насколько хрупок и прекрасен наш мир, — отметил российский космонавт. — Никогда не бойтесь мечтать и идти к своим целям. Именно мечта часто становится первым шагом к большим свершениям».