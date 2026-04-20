Мошенники рассылают россиянам сообщения о штрафах за парковку

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку автомобиля, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Апрель — начало сезона дорожных работ. Автомобилисты привыкают к появлению новых знаков и временных ограничений, что делает их более уязвимыми для таких рассылок. Мошенники рассылают смс с примерно таким текстом: “Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 ₽ Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения”, — рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются автомобилисты, жители крупных городов. Схема актуальна для апреля, так как в этом месяце фиксируется массовое появление новых дорожных знаков и камер фиксации.
В «Мошеловке» советуют проверять штрафы только через официальные ресурсы: «Госуслуги» или сайт ГАИ.
«Оплата штрафов через смс-ссылки — всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления (УИН), а не просто “ссылкой для оплаты”, — заключили там.