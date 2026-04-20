ЦТАК: Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за пуском баллистических ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдал за испытательным пуском тактических баллистических ракет, информирует ЦТАК.
В материале сказано, что пять ракет поразили цель, нанеся сосредоточенный удар по площади от 12,5 до 13 гектаров.
«Цель испытательного запуска заключалась в подтверждении характеристик баллистических ракет», — говорится в сообщении.
Ким Чен Ын высоко оценил результаты пуска ракет. Речь идёт о модифицированных баллистических ракетах класса «земля-земля» типа Hwasongpho-11 Ra.
Напомним, по информации «Рёнхап», Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты неопределённого типа. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о пуске нескольких ракет КНДР.
По данным ЦТАК, в апреле Северная Корея осуществила испытательный пуск ракет с эсминца «Чвэ Хён». За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.