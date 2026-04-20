Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦТАК: Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за пуском баллистических ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдал за испытательным пуском тактических баллистических ракет, информирует ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдал за испытательным пуском тактических баллистических ракет, информирует ЦТАК.

В материале сказано, что пять ракет поразили цель, нанеся сосредоточенный удар по площади от 12,5 до 13 гектаров.

«Цель испытательного запуска заключалась в подтверждении характеристик баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын высоко оценил результаты пуска ракет. Речь идёт о модифицированных баллистических ракетах класса «земля-земля» типа Hwasongpho-11 Ra.

Напомним, по информации «Рёнхап», Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты неопределённого типа. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о пуске нескольких ракет КНДР.

По данным ЦТАК, в апреле Северная Корея осуществила испытательный пуск ракет с эсминца «Чвэ Хён». За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше