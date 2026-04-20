NDR: в ФРГ отложили операцию по спасению застрявшего на мелководье кита

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Операция по спасению горбатого кита Тимми, застрявшего на мелководье в Балтийском море у берегов Германии, вновь откладывается в связи с подъемом уровня воды. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR.
По ее информации, частная инициативная группа, пытающаяся спасти кита, в воскресенье вечером, 19 апреля, временно приостановила свои попытки. Предприниматель Вальтер Гунц, занимающийся разработкой и финансированием операции, объяснил это решение тем, что уровень воды поднялся по сравнению с предыдущим днем. Из-за этого стало невозможно разместить вокруг кита понтоны, необходимые для его транспортировки и возможного сопровождения. Гунц констатировал, что спасательная операция фактически вернулась в исходную точку.
Он также указал на бюрократические проволочки, которые «отбросили операцию на полтора-два дня назад», добавив, что теперь необходимо чудо. Изначально группа надеялась отправить кита в сторону Северного моря уже 19 апреля. На случай, если кит сможет выплыть самостоятельно, еще поздним вечером планировалось прикрепить к нему GPS-датчик, чтобы отслеживать перемещение.
Состояние кита продолжает оставаться довольно тяжелым. Животное находится под наблюдением пяти ветеринаров.
Кит, получивший прозвище Тимми, с 31 марта находится на мелководье к северу от города Висмар (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) на севере Германии. Он почти не двигается, но продолжает дышать. 17 апреля животное впервые за более чем две недели сдвинулось с места, среагировав таким образом на приближение волонтеров.