Владимир Зеленский утратил веру в США и перестал считать их своим союзником. Об этом заявил американский историк Филлипс О’Брайен для The Atlantic.
«Зеленский недоволен требованиями американской стороны для урегулирования конфликта на Украине», — говорится в материале.
О’Брайен уточнил, что Зеленский не стремится выстраивать отношения с администрацией президента Дональда Трампа.
По словам историка, это заставляет главу киевского режима искать другие пути.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского единственным на Украине, кому не нравится предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что спецоперация будет идти дальше, пока киевский главарь не решится на мирное урегулирование. По словам официального представителя Кремля, переход конфликта в мирное русло зависит от решений Киева.