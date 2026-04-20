Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны сроки проведения Всероссийских проверочных работ в школах

Всероссийские проверочные работы пройдут в школах с 20 апреля по 20 мая.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах РФ пройдут в период с 20 апреля по 20 мая.

Конкретную дату проведения проверочной работы по тому или иному предмету школа определяет самостоятельно.

ВПР пройдут в четвертых-восьмых и десятых классах. Обязательными для всех участников будут два предмета: русский язык и математика. Четвероклассники также выполнят ВПР по одному из предметов по выбору: окружающему миру, литературному чтению или иностранному языку. В остальных классах к обязательным предметам добавляются два предмета по выбору — по одному из естественно-научного и гуманитарного блоков.

В 2026 году из числа предметов, по которым проводятся ВПР, исключено обществознание в шестых-седьмых классах, а перечень предметов в десятом классе дополнила биология.

По ряду предметов школы могут выбрать компьютерную форму проведения проверочных работ.