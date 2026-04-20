КНДР запустила пять баллистических ракет, Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями

КНДР провела очередные испытания баллистических ракет, они прошли в воскресенье 19 апреля. Об этом информирует агентство ЦТАК.
Сообщается, что речь идёт о тактических баллистических ракетах класса «земля-земля» типа «Хвасонпхо-11ра». Всего произведён запуск пяти таких боеприпасов. За испытаниями ракет лично наблюдал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.
Сообщается, что запуск ракет прошел успешно, а северокорейский лидер выразил удовлетворение результатом испытаний.
Накануне КНДР запустила ракету неопределенного типа в восточном направлении.
Напомним, первую баллистическую ракету в 2026 году Северная Корея запустила уже в начале января.
