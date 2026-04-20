КНДР запустила пять баллистических ракет, Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями

Северная Корея испытала ракеты класса «земля-земля» 19 апреля.

Источник: Комсомольская правда

КНДР провела очередные испытания баллистических ракет, они прошли в воскресенье 19 апреля. Об этом информирует агентство ЦТАК.

Сообщается, что речь идёт о тактических баллистических ракетах класса «земля-земля» типа «Хвасонпхо-11ра». Всего произведён запуск пяти таких боеприпасов. За испытаниями ракет лично наблюдал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Сообщается, что запуск ракет прошел успешно, а северокорейский лидер выразил удовлетворение результатом испытаний.

Накануне КНДР запустила ракету неопределенного типа в восточном направлении.

Напомним, первую баллистическую ракету в 2026 году Северная Корея запустила уже в начале января.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын, якобы, пригрозил вступить в конфликт на стороне Ирана, если пострадают находящиеся там граждане КНДР.

Также Ким Чен Ын назвал правильным отказ КНДР от ядерного сдерживания, указав, что ядерный щит КНДР является ключом к развитию безопасности.

