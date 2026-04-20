В Москве закроют четыре станции метро

Пассажиры не смогут воспользоваться станциями «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе».
Вдоль закрытого участка метрополитена будут курсировать бесплатные автобусы компенсационного маршрута.
Кроме того, жители и гости Москвы могут воспользоваться станциями Таганско-Краснопресненской линии и второго Московского центрального диаметра.
Новая Рублево-Архангельская метро будет связывать деловой центр «Москва-Сити» с Красногорском.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил о планах удвоить протяженность московского метро.