Году единства народов посвятят открытие паркового сезона в Хабаровске

Парковый сезон готовятся открыть в Хабаровском краевом парке им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», как и прошлый год, мероприятие обещает пройти в торжественной и праздничной обстановке.
— В этом году откроем парковый сезон под названием «соБЫТИЕ». Мероприятие посвящено Году единства народов России, оно объединит жителей и гостей краевой столицы вокруг общих ценностей — дружбы, уважения к культурам разных народов и любви к традициям, — рассказали в администрации парка.
В этот день гости мероприятия смогут посетить ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства, а также выставку корякских украшений, мастер-класс игры на бубне и мастер-класс «Берегиня» от молодежной ассамблеи народов Хабаровского края. Центр общественного здоровья расскажет об основах здорового образа жизни, представив «Интерактивный музей здоровья». Свои интерактивные площадки подготовят краевые учреждения культуры, а народные, этнические и национальные коллективы Хабаровска выступят на парковой сцене.
Состоится праздничное открытие сезона 26 апреля в 13:00 на летней эстраде «Ракушка» (ул. Шевченко, 15). Однако и в дальнейшем для посетителей городского пространства подготовят немало поводов для встреч:
— В течение всего летнего сезона в Хабаровском краевом парке будут проходить различные мероприятия для гостей всех возрастов: концерты, мастер-классы, спортивные праздники, тематические вечера и семейные программы, — уточняют в учреждении.
Напомним, продолжается парковый сезон здесь вплоть до октября. И по случаю его закрытия в Хабаровском краевом парке также проводят торжественное мероприятие. Так, в прошлом году главным событием встречи стало развертывание российского флага размером 6×4,5 метра.