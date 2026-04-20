Жителей Хабаровского края предупредили об осадках 20 апреля.

Синоптики представили прогноз погоды в Хабаровском крае на 20 апреля. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасных метеоявлений в регионе не зафиксировано, однако в большинстве районов ожидаются осадки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске в течение суток пройдет дождь. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от нуля до плюс двух градусов, днем прогреется до десяти градусов выше нуля. Ветер северо-восточный, 8−13 метров в секунду.
На юге края температурный режим составит от трех до пяти градусов тепла ночью и от семи до двенадцати градусов выше нуля днем при восточном ветре. В центральной части региона возможны смешанные осадки: дождь с мокрым снегом. Столбик термометра покажет от двух градусов мороза до двенадцати градусов тепла в зависимости от времени суток.
На севере региона погодные условия остаются наиболее суровыми. Ночью температура может упасть до пяти градусов ниже нуля, а днем не поднимется выше шести градусов тепла. На побережье ожидается усиление ветра до пятнадцати — двадцати метров в секунду.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru