Daily Mail: Открывший огонь по детям в Луизиане мужчина был ветераном армии США

Открывший стрельбу по детям в Луизиане мужчина оказался бывшим военнослужащим армии США. Об этом пишет Daily Mail.
Незадолго до трагедии Элкинс писал в соцсетях о проблемах с психикой. 9 апреля появилась запись: «Боже, защити мой разум и чувства».
Ранее в Шривпорте 31-летний Шамар Элкинс во время семейного конфликта расстрелял родственников, включая собственных детей. Женщина из числа пострадавших была тяжело ранена в голову. Сам преступник был ликвидирован.
На днях Киев потрясла трагедия. Тогда неизвестный открыл стрельбу по людям в украинской столице. Количество жертв стрельбы достигло шести человек. В числе пострадавших был четырехмесячный ребенок.
Кроме этого, в украинском Чернигове двое мужчин открыли огонь на улице. Согласно заявлению местных правоохранительных органов, в результате инцидента никто не пострадал.