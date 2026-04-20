Daily Mail: Открывший огонь по детям в Луизиане мужчина был ветераном армии США

Раскрыта личность мужчины, который открыл огонь по восеми детям в Луизиане.

Источник: Комсомольская правда

Открывший стрельбу по детям в Луизиане мужчина оказался бывшим военнослужащим армии США. Об этом пишет Daily Mail.

Незадолго до трагедии Элкинс писал в соцсетях о проблемах с психикой. 9 апреля появилась запись: «Боже, защити мой разум и чувства».

Ранее в Шривпорте 31-летний Шамар Элкинс во время семейного конфликта расстрелял родственников, включая собственных детей. Женщина из числа пострадавших была тяжело ранена в голову. Сам преступник был ликвидирован.

На днях Киев потрясла трагедия. Тогда неизвестный открыл стрельбу по людям в украинской столице. Количество жертв стрельбы достигло шести человек. В числе пострадавших был четырехмесячный ребенок.

Кроме этого, в украинском Чернигове двое мужчин открыли огонь на улице. Согласно заявлению местных правоохранительных органов, в результате инцидента никто не пострадал.

