Зима не уходит: москвичей ждет снег и холод в конце апреля

На предпоследней неделе апреля жители Москвы и Подмосковья не смогут насладиться теплом, так как ожидается продолжение холодной погоды. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зимние условия будут сохраняться до конца месяца. Об этом пишут «Известия».
По словам Тишковца, в ближайшие дни температура воздуха останется низкой. В понедельник, 20 апреля, максимальная температура не превысит +8 градусов, а во вторник поднимется до +11. Среда, 22 апреля, станет самым теплым днем недели с показателями до +14 градусов, однако это ненадолго.
С четверга, 29 апреля, ожидается ухудшение погодных условий: небо станет облачным, а в пятницу возможны дожди с мокрым снегом. Прогнозируется, что выпадение осадков составит 10−15 мм, что составляет 30% до 40% месячной нормы.
Тишковец также предупредил о возможных осадках в понедельник, 20 апреля, которые приведут к образованию временного снежного покрова высотой до 5 см и гололедице. Это связано с арктическим вторжением, которое охватит столичный регион.
Метеорологи советуют жителям Москвы и Подмосковья быть готовыми к изменчивым погодным условиям и следить за обновлениями прогноза. Важно соблюдать осторожность на дорогах из-за возможного гололеда и снегопадов.