Зеленский опозорился во Львове в ходе визита короля Швеции Карла XVI Густава, заявил журналист Чей Боуз.
Он уточнил, что Карл XVI Густав демонстративно отказался пожать руку Зеленскому.
«Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку. Слухи о том, что король не любит этого маленького актёра и был недоволен тем, что правительство отправило его в Киев, похоже, оказались правдой», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.
Напомним, король Швеции Карл XVI Густав и министр иностранных дел Мария Мальмёр Стенергард приехали с визитом на Украину.
Мэр Львова Андрей Садовой опозорился на встрече с королём Швеции. Он использовал обращение «Ваша чрезвычайность» вместо «Ваше величество».
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.