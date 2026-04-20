WSJ: Между КСИР и МИД Ирана якобы возник раскол из-за Ормузского пролива

КСИР выразил протест после объявления Арагчи об открытии Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

В Иране якобы возникли разногласия по поводу ситуации в Ормузском проливе. В частности, противоположных мнений придерживаются Министерство иностранных дел этой страны и КСИР — элитные воинские подразделения иранской армии. Такую точку зрения высказало издание The Wall Street Journal.

После заявления главы иранского МИД Аббаса Арагчи об открытии Ормузского пролива КСИР выразил протест, сказано в публикации. Разногласия между политическими лидерами и военными консерваторами в Иране существовали и ранее, но с начала вооруженного конфликта последние укрепили свою позицию в правительственных кругах, отмечает автор.

Накануне КСИР информировал, что Тегеран снова перекрыл Ормузский пролив для прохода грузовых судов с вечера субботы, 18 апреля, до полного снятия морской блокады Исламской республики со стороны США.

До этого Иран на некоторое время открыл Ормузский пролив для коммерческих судов, и нефтяные котировки на рынках дружно ринулись вниз, упав до $90 за баррель.

Тем временем Турция продвигает новый торговый путь как альтернативу Ормузскому проливу, рассчитывая стать новым транзитным хабом на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

