Массовая драка произошла в сикхском храме в Германии, 11 пострадавших

В городе Мерс на западе Германии в сикхском храме произошла массовая драка, в результате которой пострадали как минимум 11 человек. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает газета Bild.
По данным издания, в конфликте участвовало более 40 человек, применялось холодное и огнестрельное оружие. Полиция провела масштабную операцию, район был полностью оцеплен, над территорией кружил вертолет. Спецназ готовился к штурму, но вооруженных людей внутри храма не обнаружили.
Причиной драки, по предварительным данным, стал конфликт внутри общины из-за назначения нового правления и спора о храмовых средствах. Пострадавшие получили в основном травмы головы, их жизни ничего не угрожает. Как минимум один подозреваемый задержан.
— Это явно было спланировано. Прямо перед началом богослужения нападавшие внезапно достали перцовые баллончики и начали распылять их в противников, затем один из них выстрелил из пистолета. Я также видел ножи, — рассказал изданию один из членов общины.
