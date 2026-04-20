Массовая драка произошла в сикхском храме в Германии, 11 пострадавших

В городе Мерс на западе Германии в сикхском храме произошла массовая драка, в результате которой пострадали как минимум 11 человек. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает газета Bild.

По данным издания, в конфликте участвовало более 40 человек, применялось холодное и огнестрельное оружие. Полиция провела масштабную операцию, район был полностью оцеплен, над территорией кружил вертолет. Спецназ готовился к штурму, но вооруженных людей внутри храма не обнаружили.

Причиной драки, по предварительным данным, стал конфликт внутри общины из-за назначения нового правления и спора о храмовых средствах. Пострадавшие получили в основном травмы головы, их жизни ничего не угрожает. Как минимум один подозреваемый задержан.

— Это явно было спланировано. Прямо перед началом богослужения нападавшие внезапно достали перцовые баллончики и начали распылять их в противников, затем один из них выстрелил из пистолета. Я также видел ножи, — рассказал изданию один из членов общины.

18 апреля один человек пострадал в массовой драке, которая произошла в селении Гази-Юрт в Ингушетии. Потасовка между двумя группами мужчин завязалась ночью.