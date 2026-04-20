На Камчатке предупредили об опасности приближения к четырем активным вулканам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Четыре вулкана остаются активными на Камчатке, приближаться к ним не рекомендуется. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.
«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — сообщили в министерстве.
Как рассказали ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, выбросы на вулкане Шивелуч на высоту 6−8 км происходят раз в несколько дней. Наблюдается вершинное свечение на новом куполе, фиксируется постоянная термальная аномалия.