Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке предупредили об опасности приближения к четырем активным вулканам

Речь идет о вулканах Безымянном, Шивелуче, Ключевском и Карымском.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Четыре вулкана остаются активными на Камчатке, приближаться к ним не рекомендуется. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — сообщили в министерстве.

Как рассказали ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, выбросы на вулкане Шивелуч на высоту 6−8 км происходят раз в несколько дней. Наблюдается вершинное свечение на новом куполе, фиксируется постоянная термальная аномалия.