В США офис ICE забросали искусственными пенисами

В американском Портленде неизвестный забросал вход в офис иммиграционной и таможенной службы США искусственными пенисами, полиция была вынуждена расчищать проход. Об этом сообщает NowThis Daily.
Видео инцидента опубликовано в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На кадрах видно, как сотрудники полиции ногами убирают разбросанные у входа предметы, пытаясь освободить доступ в здание.
По данным издания, акция была совершена неизвестным лицом. Информация о его личности и возможном задержании не приводится. Удалось ли правоохранителям полностью расчистить вход и восстановить нормальную работу учреждения, не уточняется.
Инцидент стал очередным случаем нестандартных протестных действий у объектов федеральных служб США, где подобные акции периодически фиксируются и требуют вмешательства полиции.
