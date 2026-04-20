Золотой старт: хабаровский яхтсмен победил на Всероссийском турнире

«Для нас это был старт сезона, первые соревнования. Особо не надеялись на высокие результаты. Сложность для наших спортсменов в том, что мы тренируемся в акватории, где нет волны. А на море при хорошем свежем ветре поднималась высокая волна и требовался определенный навык в управлении яхтой. Но ребятам удалось проявить себя, с каждой гонкой они прибавляли. И Тимуру удалось добраться до медали. Для него это всего вторые Всероссийские соревнования в его спортивной карьере. В прошлом году в силу юного возраста и отсутствия опыта, ему не удалось попасть даже в первую сотню сильнейших спортсменов страны. Сейчас он подрос, усиленно тренировался, проявил характер и старание. Еще много над чем предстоит поработать, исправить ошибки, но Тимур однозначно молодец и движется в правильном направлении. Также стоит отметить всех наших участников, после зимней “спячки” они показали достойные результаты. Двигаемся дальше», — рассказал старший тренер СШОР «Дельфин» по парусному спорту Александр Гоман.