Золотой старт: хабаровский яхтсмен победил на Всероссийском турнире

В Геленджике завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенние старты» (0+). Масштабная детско-юношеская регата собрала более 500 спортсменов со всей страны. Хабаровск представляли три воспитанника СШОР «Дельфин» и один из них завоевал золотую медаль, сообщает пресс-служба спортшколы.
«Спортсмен хабаровской СШОР “Дельфин” Тимур Мельников среди юношей в возрасте до 12 лет в классе “Оптимист” занял первое место. Конкуренцию ему составили сильнейшие яхтсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Сочи, Севастополя, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска и других городов», — говорится в сообщении.
Регата состояла из 10 гонок, результаты суммировались. Гонки проходили на море, в разных погодных и ветровых условиях. Участники соревновались и в солнечную погоду, и прошли испытания ветром, холодом и сильной волной.
«Для нас это был старт сезона, первые соревнования. Особо не надеялись на высокие результаты. Сложность для наших спортсменов в том, что мы тренируемся в акватории, где нет волны. А на море при хорошем свежем ветре поднималась высокая волна и требовался определенный навык в управлении яхтой. Но ребятам удалось проявить себя, с каждой гонкой они прибавляли. И Тимуру удалось добраться до медали. Для него это всего вторые Всероссийские соревнования в его спортивной карьере. В прошлом году в силу юного возраста и отсутствия опыта, ему не удалось попасть даже в первую сотню сильнейших спортсменов страны. Сейчас он подрос, усиленно тренировался, проявил характер и старание. Еще много над чем предстоит поработать, исправить ошибки, но Тимур однозначно молодец и движется в правильном направлении. Также стоит отметить всех наших участников, после зимней “спячки” они показали достойные результаты. Двигаемся дальше», — рассказал старший тренер СШОР «Дельфин» по парусному спорту Александр Гоман.
В конце апреля — начале мая воспитанники хабаровской СШОР «Дельфин» выступят на Всероссийских соревнованиях «Весенние паруса Таганрога», где будут бороться за путевки на финал спартакиады учащихся России.