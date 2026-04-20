Россиянам назвали новую схему мошенников: речь идет о парковке

Мошенники рассылают гражданам ложные сообщения о штрафах за неправильную парковку. Об этом проинформировали в пресс-службе платформы «Мошеловка» для РИА Новости.
«Мошенники рассылают смс с примерно таким текстом: “Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 ₽ Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения”», — говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленники нацелены на автомобилистов мегаполисов. Схема особенно эффективна в апреле — время массовой установки новых знаков и камер фиксации нарушений.
Эксперты «Мошеловки» посоветовали автомобилистам сверять штрафы только на «Госуслугах» или официальном сайте ГАИ.
В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко назвал несколько способов, как обезопасить себя в переписках с мошенниками в мессенджерах.