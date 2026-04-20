В Хабаровском крае за сутки произошло пять аварий с пострадавшими.

Сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края подвели итоги дорожной обстановки за 19 апреля 2026 года. В регионе зарегистрировано пять серьезных аварий, в которых пострадали пять человек. Подробнее о статистике происшествий — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации Госавтоинспекции, структура ДТП за день включает три столкновения автомобилей, а также по одному наезду на пешехода и велосипедиста. В общей сложности дорожные полицейские пресекли 452 правонарушения. В их числе — 23 факта управления транспортом в состоянии опьянения, семь из которых пришлись на столицу региона. Нарушители привлечены к ответственности по административным и уголовным статьям.
Статистика по пешеходам также остается напряженной. Инспекторы составили протоколы на 14 водителей, не уступивших дорогу людям на переходах. В то же время за нарушение правил перехода проезжей части к ответственности привлечены 24 пешехода, трое из которых — жители Хабаровска.
