Пушилин рассказал о росте спроса на жилье в ДНР среди приезжих

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Повышенный спрос на жилье в ДНР среди приезжающих в регион граждан — закономерен, учитывая, что регион — южный, развитию стройотрасли это не навредит, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
«Считаем это абсолютно закономерным. Потому что все больше жителей из других регионов обращают внимание на территорию Донбасса. Все-таки это Юг нашей страны, которому уделяется внимание со стороны федерального центра. Есть масса перспектив, как будет развиваться Донбасс. А кто-то сейчас это делает в плане инвестиций. Но это не мешает тому, чтобы строительная отрасль развивалась. Это ровно так и будет развиваться дальше», — сказал Пушилин в ответ на вопрос, не видит ли он проблемы в том, что жилье в ДНР покупают в основном не местные жители, а приезжие граждане.
В марте 2026 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что среди покупателей жилья в новых регионах местных жителей 30%. Остальные покупатели — это приезжие, среди которых есть и те, кто уже проживает в новых регионах и работает, в том числе это военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.