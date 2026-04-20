Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лепс признался, что до сих пор любит свою экс-невесту Аврору Кибу

Певец Григорий Лепс признался, что до сих пор любит свою бывшую невесту Аврору Кибу, девушка рассказала о расставании с артистом в январе.

Источник: Аргументы и факты

Певец Григорий Лепс (настоящее имя — Григорий Лепсверидзе) признался, что до сих пор любит свою бывшую невесту Аврору Кибу, сообщает «СтарХит».

Он рассказал, что ждёт, что отношения возобновятся.

«У меня есть девушка. Я всё ещё жду, что отношения с Авророй Кибой возобновятся. Я всё ещё влюблён. Я не выкинул её из головы и сердца», — сказал Лепс.

Впервые Григорий Лепс представил Аврору Кибу публике на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Позже в своём блоге девушка поделилась подарком от народного артиста России — кольцом с бриллиантом. Лепс и Киба планировали сыграть свадьбу.

В январе этого года Киба объявила о расставании с Лепсом. По её словам, в отношениях было много тёплых и добрых моментов.

На данный момент Авроре Кибе 20 лет, а Григорию Лепсу — 63 года.

В марте Киба подтвердила отношения с Рустамом Гаджиевым, племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева. В феврале её уже видели в компании 36-летнего предпринимателя на карнавале в Бразилии.