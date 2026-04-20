Лепс признался, что до сих пор любит свою экс-невесту Аврору Кибу

Певец Григорий Лепс (настоящее имя — Григорий Лепсверидзе) признался, что до сих пор любит свою бывшую невесту Аврору Кибу, сообщает «СтарХит».
Он рассказал, что ждёт, что отношения возобновятся.
«У меня есть девушка. Я всё ещё жду, что отношения с Авророй Кибой возобновятся. Я всё ещё влюблён. Я не выкинул её из головы и сердца», — сказал Лепс.
Впервые Григорий Лепс представил Аврору Кибу публике на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Позже в своём блоге девушка поделилась подарком от народного артиста России — кольцом с бриллиантом. Лепс и Киба планировали сыграть свадьбу.
В январе этого года Киба объявила о расставании с Лепсом. По её словам, в отношениях было много тёплых и добрых моментов.
На данный момент Авроре Кибе 20 лет, а Григорию Лепсу — 63 года.
В марте Киба подтвердила отношения с Рустамом Гаджиевым, племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева. В феврале её уже видели в компании 36-летнего предпринимателя на карнавале в Бразилии.