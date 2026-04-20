Стало известно, чего боится Британия при задержании российских судов

Все дело в том, что в правительстве Соединенного Королевства пока не смогли прийти к единому мнению о том, где содержать потенциально задержанные российские суда и из какого бюджета финансировать их стоянку. Из-за этих разногласий, как сообщает газета, ни одна подобная операция так и не была проведена.