Стало известно, чего боится Британия при задержании российских судов

Британские власти избегают задержаний российских кораблей. Причина — в опасениях потерять десятки миллионов фунтов стерлингов из бюджета страны. Об этом пишет The Times.
Все дело в том, что в правительстве Соединенного Королевства пока не смогли прийти к единому мнению о том, где содержать потенциально задержанные российские суда и из какого бюджета финансировать их стоянку. Из-за этих разногласий, как сообщает газета, ни одна подобная операция так и не была проведена.
Издание приводит в пример случай с сухогрузом Matthew под флагом Панамы. Так, в 2023 году в Ирландии на нем нашли партию кокаина на 157 млн евро. Кораблю задержали, однако в итоге содержание арестованного судна с тех пор обошлось Дублину в 11,5 млн евро — дороже, чем стоит сам корабль.
Российский посол в Лондоне Андрей Келин ранее заявил, что захват Британией судов из РФ недопустим.