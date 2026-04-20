Россиянам рассказали, как получить двойную оплату больничного

Россияне, которые одновременно работают по трудовому договору и договору гражданско-правового характера (ГПХ), могут рассчитывать на двойную оплату больничного. Об этом рассказала депутат Татьяна Буцкая.
Пособие назначат и выплатят оба страхователя — и тот, где человек трудится по трудовому договору, и тот, с кем заключён ГПХ. При этом в расчёте больничного на основной работе средний заработок по гражданско-правовому договору не учитывается. Если же гражданин работает по нескольким ГПХ или авторским договорам, больничный ему выплатят только один — исходя из суммарного среднего заработка. Какой из заказчиков будет оплачивать листок нетрудоспособности, работник выбирает сам.
Главное условие: сумма страховых взносов, начисленная всеми страхователями за предыдущий год, должна быть не меньше стоимости страхового года. Буцкая также напомнила, что Минздрав обновил порядок оформления больничных в отпуске по уходу за ребёнком. Родитель, находясь в декрете, может одновременно работать на другой работе и сохранить право на выплаты по нетрудоспособности.
Обычно первые три дня больничного оплачивает работодатель, последующие — Социальный фонд. Размер пособия зависит от зарплаты и стажа. При стаже от восьми лет выплачивается 100% заработка. Максимальный размер больничного в 2026 году — 6,8 тысячи рублей в день. Минимальный рассчитывается исходя из МРОТ.
