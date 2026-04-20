Небо над Украиной озарила таинственная комета

В последние дни жители Украины стали свидетелями необычного небесного явления, которое привлекло внимание и вызвало обсуждения в социальных сетях. Кадры, опубликованные в телеграм-канале «Политика Страны», показывают либо комету, либо метеорит, пролетевший с востока на запад страны.
На видео, снятом жителями Киева и Ровенской области, отчетливо видно яркое светящееся тело, оставляющее за собой след. Это явление вызвало интерес и удивление среди местных жителей, многие из которых делились своими впечатлениями в интернете. Эксперты пока не дали окончательной оценки, что именно было запечатлено на видео: комета или метеорит.
Интересно, что ранее аналогичное световое явление напугало жителей Финляндии, которые начали массово обращаться в полицию. Как выяснилось позже, это было всего лишь следом от ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной с космодрома Плесецк. В связи с этим возникает вопрос, не является ли наблюдаемое явление в Украине также результатом ракетного запуска.
Кроме того, недавно стало известно, что астероид Апофис, известный как «Бог хаоса», будет виден жителям и гостям России, что добавляет интереса к теме небесных объектов и их влияния на нашу планету.
Ожидается, что астрономы и специалисты по небесным явлениям вскоре прокомментируют ситуацию и дадут более точные разъяснения о том, что именно было зафиксировано на видео. В то время как жители продолжают обсуждать увиденное, научное сообщество внимательно следит за развитием событий и возможными последствиями для Земли.