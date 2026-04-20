Фенечки, гравюры и звезды: хабаровчане окунулись в магию «Библионочи»

В Хабаровске дождь не помешал «Библионочи-2026». Гостей ждали мастер-классы, квесты и экскурсии. Открыл вечер ансамбль «Берега России». Дети с увлечением вязали фенечки и делали гравюры. Взрослые участвовали в квесте «Многоязычный мир Приамурья». На чердаке библиотеки астроном Владимир Наумов читал лекцию о звездах. Гости побывали в книгохранилище и вышли на балкон с видом на набережную. Вечер доказал: библиотека — это живое пространство для общения и вдохновения.