Sun: певица Шер узнала о существовании своей тайной внучки

Американская певица Шер обнаружила, что у нее есть 15-летняя внучка по имени Эвер, о существовании которой она не знала, написала газета Sun со ссылкой на мать девочки.
«Суперзвезда Шер “потеряла дар речи”, когда узнала, что у нее есть тайная внучка в возрасте 15 лет. Мать девочки, Кэти Эдвардс, рассказала, что сообщила легенде хит-парадов эту сенсационную новость во время эмоционального телефонного разговора в прошлом году», — говорится в публикации.
Отцом девочки является младший сын артистки Элайджа Оллман. Эдвардс уточнила, что в 2010 году между ними были непродолжительные отношения, после которых родиласьЭвер.
По словам женщины, Оллман отказался участвовать в воспитании дочери и скрывал от окружающих новость о её рождении. Спустя годы сын Шер проговорился в семейном кругу о том, что у него есть ребёнок. После этого Шер решила выяснить правду и сама позвонила Эдвардс.
Напомним, в декабре The Mirror со ссылкой на источник проинформировало, что в мае 2026 года Шер собирается выйти замуж за 39-летнего продюсера Александра Эдвардса. Он сделал предложение певице ещё в 2022 году. В следующем месяце артистке исполняется 80 лет.