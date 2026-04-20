Пока вы спали: обязательные лавочки, война не окончена, признание на 70 млн, спасение Куличика

В Госдуме хотят сделать обязательными лавочки для бабушек и дедушек у подъезда. Признание в любви стоимостью 70 млн рублей увидели утром 19 апреля жители одного из московских ЖК. Умирающего волка со сломанными лапами спасли в КЧР, его переехала машина. Нетаньяху утверждает, что война с Ираном не окончена и возможны «новые события». Об этом и многом другом читайте в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего Востока.
Официально.
В Госдуме хотят сделать обязательными лавочки для бабушек и дедушек у подъезда.
Депутаты Госдумы предложили ввести понятие «социальная скамейка» для маломобильных граждан и пенсионеров. С инициативой выступил депутат от ЛДПР Каплан Панеш, к которому поступают десятки обращений от пожилых людей с просьбой помочь с установкой обычных лавочек. По замыслу парламентария, скамейка должна располагаться не более чем в 30 метрах от каждого подъезда и обязательно иметь спинку. Сегодня любая лавочка на придомовой территории требует решения общего собрания собственников, что для одинокого пенсионера практически непреодолимая задача. Соседи часто против, а власти без протокола собрания разрешения не дают.
Депутат назвала официальные даты выходных на майские праздники.
В 2026 году майские праздники в России пройдут в формате двух коротких периодов отдыха, каждый из которых составит по три дня, при этом между ними сохранится полноценная рабочая неделя. Всего в мае предусмотрено 12 выходных и праздничных дней при 19 рабочих. Об этом сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По производственному календарю, первые майские выходные придутся на 1−3 мая, после чего россиян ожидает стандартная рабочая неделя. Накануне Дня Победы, 8 мая, рабочий день будет сокращенным, а второй блок праздничного отдыха продлится с 9 по 11 мая.
В Минстрое сообщили о разработке законопроекта по онлайн-взысканию долгов в ЖКХ.
Минстрой подготовит законопроект об онлайн-списании долгов в ЖКХ по всей России, если соответствующий эксперимент в 19 регионах пройдет успешно, сообщили «Известиям» (18+) в ведомстве. По состоянию на 1 января 2026 года в стране за оказанные коммунальные услуги оплачено 97,9%. Собираемость платежей граждан, имеющих прямые договоры с ресурсно-снабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг, составляет 96,8%. С 1 июля 2025 года Минстрой запустил эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ. В нем участвуют 19 регионов с «высоким уровнем цифровой зрелости». Его планируют завершить 30 июня 2026-го, после чего подведут итоги и решат вопрос о разработке законопроекта.
Минздрав утвердил список болезней для запрета работы в охране.
Минздрав опубликовал перечень заболеваний, которые препятствуют работе в частной охране. Об этом 19 апреля сообщили на информационно-правовом «Гарант.ру». Приказ будет действовать с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года. В список входят разные психические расстройства — например, шизофрения, умственная отсталость, расстройства личности в зрелом возрасте и другие. Но только в том случае, если болезнь протекает долго, симптомы тяжелые и часто обостряются. Кроме того, в перечень попали расстройства из‑за употребления психоактивных веществ — пока человек состоит на учете у врача и до полного выздоровления. А также болезни глаза и его придаточного аппарата.
В России.
Доля нефтегазового сектора в ВВП России упала до исторического минимума.
Доля нефтегазового сектора в экономике России по итогам прошлого года снизилась до рекордно низких 13%, следует из анализа РИА Новости данных статистики. Это произошло из-за усиления вклада в ВВП обрабатывающей промышленности и ориентированных на внутреннее потребление отраслей, прокомментировали агентству в РАНХиГС. При этом по итогам текущего года доля нефтегаза в структуре российского ВВП на фоне нескольких месяцев высоких цен на нефть и газ в мире из-за ближневосточного конфликта может увеличиться на 1−2 процентного пункта, допускает эксперт.
В России разработали ИИ-модель, прогнозирующую кадровые потребности в туризме.
Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого разработали методическую модель мониторинга вклада туризма в социально-экономическое развитие региона. Модель способна при помощи искусственного интеллекта оценивать зависимость между развитием туризма и региональной экономики, прогнозировать кадровые потребности и сезонные нагрузки на отрасль.
В РФ предложили альтернативу вырубке деревьев под ЛЭП.
Специалисты Новгородского государственного университета и ПАО «Россети» предложили новый подход к содержанию охранных зон рядом с линиями электропередачи. Он позволит снизить затраты на содержание просек и предотвратит их заболачивание. Новый подход, который предлагают специалисты, заключается в том, чтобы в охранных зонах ЛЭП выращивать низкорослые деревья и кустарники. Нормативы допускают наличие насаждений высотой до 4 м. Поэтому перспективно создание на трассах ЛЭП плантаций ив и елей.
Названы регионы, где живут самые дисциплинированные заемщики.
Жители Севастополя и Крыма являются самыми дисциплинированными заемщиками в России, самые большие долги перед банками у жителей Ингушетии и Чечни, свидетельствуют данные исследования РИА Новости (18+). Среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению. По состоянию на 1 марта 2026 года доля просроченных кредитов в регионах находится в диапазоне 2,67% — 25,5%, а медианное значение доли просроченной задолженности — 4,75% против 4,28% на 1 марта 2025 года.
Предварительный ущерб АПК Дагестана от наводнения оценивается в 600 млн руб.
Предварительный ущерб, нанесенный объектам сельского хозяйства Дагестана в результате наводнения, оценивается в 600 млн рублей. Уже составлены акты по обращениям 220 пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. По словам директора департамента мелиорации Минсельхоза РФ, мелиоративному комплексу Дагестана также нанесен серьезный ущерб.
В Забайкалье в двух округах ввели режим ЧС из-за непогоды.
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Оловяннинском и Борзинском округах Забайкальского края. Из-за снега там приостановлено движение на федеральной трассе, сообщили в пресс-службе правительства региона. Из-за непогоды было закрыто движение для всех видов транспорта на участке федеральной автомобильной дороги А-350 Чита — Забайкальск со 190 по 371 км. По данным правительства, на км 302 трассы в заторе находятся 65 большегрузных и легковых автомобилей, а также 13 автобусов.
Море выбросило тонны сельди на Сахалине.
На южное побережье Сахалина море вынесло тонны тихоокеанской сельди. Местные жители собирают рыбу сетями и ведрами, сообщает 19 апреля телеканал «Известия» (18+). Тихоокеанская сельдь подошла к южным берегам острова на нерест, после чего штормовые волны вынесли ее на сушу. Эксперты отмечают, что это обычный процесс, а аналитики говорят о постепенном восстановлении популяции сельди в регионе.
Это интересно.
Астроном Язев: астероид Апофис будет ярким, как звезды Большой Медведицы.
Крупный астероид Апофис, который окажется в 32 тыс. км от Земли 13 апреля 2029 года, будет ярким, как звезды в ковше Большой Медведицы. Об этом сообщил ТАСС (16+) ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев. Астероид Апофис был открыт в 2004 году. Размеры составляют около 350 м. Сближение с Землей вызывает интерес ученых, так как Апофис пройдет на небольшом для таких крупных объектов расстоянии от нашей планеты.
В Новгородской области нашли туфли XII века с надписями.
Ученые Новгородского государственного университета исследовали кожаные изделия XII-XV веков из раскопок в Старой Руссе и обнаружили, что жители средневекового города маркировали свою обувь буквами. На трех фрагментах мягких выворотных туфель второй половины XII века вырезаны надписи «NO», «П “и “КН”. Меченые буквами туфли — дополнительное свидетельство использования письменности в быту.
Ученые из России и Австралии предложили новую модель защиты организма.
Пузырьки газов размером от 2 до 40 мм играют одну из ведущих ролей в защите клеток от вирусов, бактерий, «плохого» холестерина, опухолевых клеток и других чужеродных элементов. Такую гипотезу выдвинули ученые Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и Австралийского национального университета. Эти нанопузырьки, объяснил ученый, находятся в гликокаликсе — слое на поверхности клеток. Когда, к примеру, вирусы сталкиваются с пузырьками, они схлопываются, высвобождая энергию, которая уничтожает их. То же происходит и с другими патогенами. Таким образом газовые «шарики» защищают клетки. А энергия, которую они высвобождают, запускает реакции, необходимые для обменных процессов в организме.
Журналист после диалога с Лукашенко объяснил, почему его называют «батька».
Ведущий телеканала RT (18+) Рик Санчес, взявший в пятницу интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, высказал свое мнение, почему белорусского лидера называют «батькой». Санчес высказал мнение, что Лукашенко называют «батькой», потому что он искренний и воспринимается как человек, который борется за простых людей. Он подарил белорусскому президенту свою книгу об американской политике, а Лукашенко ответил, что попросит своего сына прочитать ему основное из нее.
Умирающего волка со сломанными лапами спасли в КЧР, его переехала машина.
В Карачаево-Черкесии двое гидов спасли волка, которого переехала машина. Об этом SHOT (19+) рассказала Марина, которая вместе с коллегой ехала за куличом накануне Пасхи по дороге из Архыза в станицу Зеленчукскую. Животное переползало дорогу с перебитыми лапами, рядом лежал бампер. По словам Марины, волк пытался скрыться и переплыть озеро, но не смог выбраться и в итоге доверился людям. Его вытащили из воды. Фермер, на чьё стадо хотел напасть хищник, дал гидам жилетку и верёвку, так как очень переживал за зверя. Коллега Марины перевязал волку пасть, укутал и отнёс в машину. Хищника доставили в центр помощи животным «Пеликан» в Ставрополе. У 2-летнего самца сломаны две лапы, лечение каждой стоит 35 тысяч рублей. Сейчас он идёт на поправку, скоро его отправят на реабилитацию в Краснодар. Спасатели прозвали волка Куличиком.
В Германии вновь отложили операцию по спасению кита.
Операция по спасению застрявшего на мелководье в Балтийском море у берегов Германии горбатого кита вновь откладывается, начать работы помешал высокий уровень воды, сообщает телерадиокомпания NDR (18+). По данным издания Spiegel (18+), разработкой и финансированием этой операции занимаются предприниматели Карин Вальтер-Моммерт и Вальтер Гунц. Как пояснил Гунц, высокий уровень воды станет препятствием для установки понтонов и сопровождения кита. Кит с 31 марта находится в мелководной бухте у немецкого острова Пёль к северу от Висмара. Его состояние продолжает ухудшаться, а местные власти отказались от попыток его спасения и завершили подготовку к будущему извлечению туши.
Посетительница цирка: сбежавшего тигра выманивали мясом из-под фуры в Ростове.
В Ростове-на-Дону во время представления в цирке-шапито тигрица выпрыгнула из манежа в зрительские ряды. Инцидент произошел в Цирке династии Довгалюк. Во время номера на манеже находились три тигра и два дрессировщика. Внезапно круг с сеткой упал, и тигрица выпрыгнула, а потом спряталась под фуру. Дрессировщикам пришлось выманивать напуганное животное мясом. Об этом 19 апреля РЕН ТВ (18+) сообщила посетительница цирка Татьяна. Татьяна уточнила, что территория цирка огорожена и тигрица находилась только в этой зоне. Сотрудники цирка попросили всех сидеть на местах, потому что крики пугали животное.
Признание в любви стоимостью 70 млн рублей увидели жители ЖК в Москве.
Признание в любви стоимостью 70 млн рублей увидели утром 19 апреля жители одного из московских ЖК. Так выглядит то самое море цветов из известной песни. Настоящий миллион алых роз заполнил собой все пространство. Курьерам пришлось разгружать коробки несколько часов. Несмотря на эффектный жест, девушка не смогла забрать все цветы — они не поместились в квартире. Что-то раздали соседям, но роз все равно оказалось слишком много, пришлось выбросить.
Криминальный авторитет похитил россиянку в Индонезии.
27-летняя россиянка, приехавшая в Индонезию на несколько месяцев, оказалась в плену у местного криминального авторитета. Теперь Наталия не может вернуться на родину, пишет Baza (18+). По словам родственников, девушка отправилась в Джакарту в январе вместе с подругой, планируя провести там три месяца. Во время поездки она познакомилась с обеспеченным местным жителем, после чего перестала регулярно выходить на связь с семьёй. Брат девушки рассказал, что у «похитителя» есть связи в криминальной среде. Сейчас, как утверждают близкие, россиянку удерживают в доме и не дают её покинуть страну.
В мире.
Посол Белоруссии заявил, что потенциал промышленной кооперации с РФ не исчерпан.
Потенциал белорусско-российской промышленной кооперации далеко не исчерпан. Об этом заявил посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов. По словам дипломата, наметок перспективных много. Селиверстов отметил, что интеграционные проекты направлены на то, чтобы перевооружиться и делать еще больше деталей, комплектующих, новые станки, новые детали для самолетов. Дипломат также напомнил, что недавно правительство республики рассматривало стратегию создания белорусских мультибрендовых центров в России.
Глава МИД Литвы мечтает наладить прекрасные отношения с Белоруссией.
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис на полях Антальского дипломатического форума заявил, что рассчитывает на установление прекрасных отношений с Минском в будущем, когда будут устранены проблемные вопросы. «Я хочу иметь налаженные контакты с Беларусью, это моя мечта, действительно без лишних угроз. Я очень надеюсь, что однажды у нас будут прекрасные отношения, после того, как мы решим все вопросы», — приводит его слова белорусский телеканал ОНТ (18+).
Защищавшего русский язык латвийского депутата Росликова хотят лишить мандата.
В Латвии могут лишить мандата депутата Рижской думы и лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова. Об этом он заявил 19 апреля. Против Росликова в Латвии возбудили уголовное дело за поддержку русского языка в сейме. Ему может грозить до 25 лет лишения свободы за поддержку России. По словам депутата, Эстония планирует его выдворить и запретить въезд под предлогом угрозы нацбезопасности. В сентябре 2025 года он обращался в полицию из-за угроз со стороны украинских радикалов. Ранее, 11 февраля, сообщалось, что Росликов обнаружил в своей машине прослушивающее устройство и систему слежения.
Эстония запретила Фицо лететь над своей территорией на парад Победы в Москву.
Эстония не позволит самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо лететь над своей территорией на московский парад Победы. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии. По словам эстонского политика, воздушное пространство его страны не должно использоваться ни одним государством, стремящимся к укреплению связей с Россией. Аналогичный запрет действовал и в 2025 году, когда Фицо посещал Москву во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фицо выступает за прием Украины в ЕС, но пока она к этому не готова.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживает планы по приему Украины в Евросоюз, но считает, что к этому она сейчас абсолютно не готова. Премьер вновь повторил, что выступает за скорейшее перемирие на Украине. Мирный договор, по его мнению, должен быть заключен на условиях, с которыми эта страна будет согласна.
Экзитпол: коалиция «Прогрессивная Болгария» побеждает на парламентских выборах.
Коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с экс-президентом Руменом Радевым побеждает на досрочных парламентских выборах в Болгарии. По данным экзитполов, за «Прогрессивную Болгарию» проголосовали 37,5% — 38,9% избирателей. Второе место занимает коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС) за которую проголосовали 16,2% — 15,4% избирателей. На третьей позиции блок партии «Продолжаем перемены» и коалиции «Демократическая Болгария» (ПП — ДБ) (14,3% — 13,6%). В голосовании приняли участие около 47% избирателей (около 3,1 млн).
Орбан: Венгрия не одобрит кредит Украине без поставок по нефтепроводу «Дружба».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна не одобрит кредит Украине в размере €90 млрд, пока не возобновится работа нефтепровода «Дружба». Орбан обратил внимание, что через Брюссель поступил сигнал от Украины о готовности возобновить поставки 20 апреля, если Венгрия перестанет блокировать кредит. Политик подчеркнул, что выплата кредита не является финансовым бременем и ответственностью для Венгрии. Как только украинская сторона возобновит поставки, Венгрия снимет блокировку.
Мерц намерен созвать Совет нацбезопасности для обсуждения энергокризиса.
Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в ближайшее время созвать Совет национальной безопасности для обсуждения текущего энергетического кризиса. Мерц указал, что намерен задействовать «все доступные инструменты». Рост цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана привел к серьезным разногласиям в правительстве Германии. Правящая коалиция ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ объявила о планах ограничить на два месяца — с 1 мая по 30 июня — ставку энергетического налога на дизельное топливо и бензин, снизив ее примерно на 17 центов за литр. По замыслу властей, это позволит оперативно улучшить положение автомобилистов и предприятий.
Times: Ирландия намерена за год свернуть программу размещения беженцев с Украины.
Власти Ирландии намерены в течение года свернуть программу размещения украинских беженцев. Об этом сообщила газета The Times (18+). По ее информации, в настоящий момент Дублин рассматривает два варианта — полностью прекратить поддержку беженцев с Украины или сократить ее лишь для людей из наиболее затронутых конфликтом областей.
КСИР: Иран пополнил арсенал ракетных установок и БПЛА за время перемирия с США.
Иран пополнил свой арсенал пусковых ракетных установок и беспилотных летательных аппаратов за время объявленного перемирия между США и исламской республикой. Об этом сообщил командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави.
Нетаньяху утверждает, что война с Ираном не окончена и возможны «новые события».
Конфронтация Израиля и США с Ираном не завершена, «новые события» на этом направлении возможны в любой момент, утверждает премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль намерен в конечном счете достичь своих целей в противостоянии с исламской республикой.
В США назвали продление исключений из санкций для нефти РФ прагматичным шагом.
Продление действия лицензии Минфина США на операции с российской нефтью является не чем иным, как прагматичным решением американских властей. Об этом заявил министр энергетики Крис Райт. По словам Райта, выдача лицензии на операции с российской нефтью будет носить временный характер. Минфин США 12 марта снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до этой даты.
«Потерял дар речи»: журналист раскрыл, как Зеленский опозорился во Львове.
Демонстративный отказ короля Швеции Карла XVI Густава пожать руку Владимиру Зеленскому во время его визита на Украину стал настоящим унижением для главы киевского режима, заявил в соцсети X (18+) ирландский журналист Чей Боуз. «Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку. Слухи о том, что король не любит этого маленького актера и был недоволен тем, что правительство отправило его в Киев, похоже, оказались правдой», — отметил он.
Киев просил Турцию организовать встречу Путина и Зеленского.
Украина обратилась к Турции с инициативой провести встречу с Россией на высшем уровне для обсуждения урегулирования конфликта. С предложением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, обозначив готовность Киева к переговорам. Речь идёт о возможной встрече с участием российского главы Владимира Путина и экс-комика Владимира Зеленского. В качестве потенциальных посредников или участников обсуждается привлечение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Также, по словам главы МИД Украины, к формату переговоров может присоединиться лидер США Дональд Трамп.