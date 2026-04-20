Минтуризма Израиля: Отели ждут возвращения гостей из России

Израиль готов принимать российских туристов на фоне снижения напряжённости в регионе.
«Все отели работают в штатном режиме и с нетерпением ждут возвращения гостей из России, соблюдая все необходимые стандарты гостеприимства и безопасности», — цитирует РИА Новости главу представительства министерства туризма Израиля в РФ Ксению Воронцову.
По словам Воронцовой, российские туристы всегда были желанными гостями в Израиле.
Накануне Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты в Израиль.
Напомним, 3 марта, МИД РФ и Минэкономразвития опубликовали новые официальные рекомендации для туристов и туркомпаний в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что гражданам РФ, чьи визы истекали до конца марта, Израиль продлил их на три месяца без обращения в МВД еврейского государства. Такое решение было принято на фоне конфликта с Ираном.
Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о сохранении контактов России с Израилем.