Минтуризма Израиля: Отели ждут возвращения гостей из России

Израиль готов принимать туристов из РФ на фоне снижения напряженности.

Источник: Комсомольская правда

Израиль готов принимать российских туристов на фоне снижения напряжённости в регионе.

«Все отели работают в штатном режиме и с нетерпением ждут возвращения гостей из России, соблюдая все необходимые стандарты гостеприимства и безопасности», — цитирует РИА Новости главу представительства министерства туризма Израиля в РФ Ксению Воронцову.

По словам Воронцовой, российские туристы всегда были желанными гостями в Израиле.

Накануне Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты в Израиль.

Напомним, 3 марта, МИД РФ и Минэкономразвития опубликовали новые официальные рекомендации для туристов и туркомпаний в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что гражданам РФ, чьи визы истекали до конца марта, Израиль продлил их на три месяца без обращения в МВД еврейского государства. Такое решение было принято на фоне конфликта с Ираном.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о сохранении контактов России с Израилем.