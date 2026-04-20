Клиентам банков раскрыли, как просить кредит, чтобы не отказали

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Доля отказов в кредитовании россиян достигла 81,8%, но получить заём можно при грамотной подготовке. О том, что нужно сделать, агентству «Прайм» рассказал эксперт по финансам и кредитам, операционный директор ГК Cosmovisa Дмитрий Михайлов.
«Ключевой показатель, который оценивает банк, — это показатель долговой нагрузки (ПДН). Комфортный уровень — не более 50% от дохода. Также важно проверить кредитную историю на наличие ошибок — некорректные записи встречаются чаще, чем принято думать», — пояснил Михайлов.
Он советует закрыть просрочки, погасить неиспользуемые кредитные карты и в течение полугода формировать положительную историю, аккуратно обслуживая один небольшой кредит. Подавать заявки лучше в 1−2 банка в месяц — множественные запросы снижают шансы. Ипотеку выгоднее оформлять в банке, где вы уже клиент.
Основные причины отказа: плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка, низкий доход, маленький стаж, возраст. Для автокредита важен первоначальный взнос (10−30%), для ипотеки — 20% и соответствие льготным программам. Перед подачей заявки стоит собрать полный пакет документов и перепроверить каждую цифру, заключил эксперт.