Ралли автомобиль вылетел в толпу зрителей в Аргентине, один человек погиб

4 апреля в городе Нью-Айбирия в американском штате Луизиана около 15 человек пострадали, когда машина наехала на участников праздничного парада. После того как автомобиль врезался в толпу, некоторые были доставлены в больницу в критическом состоянии. В скорой помощи рассказали, что двух пострадавших доставили в медучреждение на вертолете.