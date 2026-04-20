Ралли автомобиль вылетел в толпу зрителей в Аргентине, один человек погиб

В Аргентине во время Южноамериканского ралли автомобиль участника потерял управление и вылетел с трассы в сторону болельщиков. В результате один зритель погиб. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает Clarin.

Инцидент произошел на финальном этапе соревнований в Мина-Клаверо. Volkswagen Polo под управлением парагвайских пилотов потерял управление и вылетел за пределы трассы в сектор, где находились зрители. Трое болельщиков были госпитализированы.

25-летний мужчина с множественными травмами находился в критическом состоянии, позже он скончался. 40-летняя женщина и маленькая девочка также получили травмы, но их жизням ничего не угрожает. Организаторы приняли решение отменить дальнейшие соревнования, говорится в сообщении.

4 апреля в городе Нью-Айбирия в американском штате Луизиана около 15 человек пострадали, когда машина наехала на участников праздничного парада. После того как автомобиль врезался в толпу, некоторые были доставлены в больницу в критическом состоянии. В скорой помощи рассказали, что двух пострадавших доставили в медучреждение на вертолете.